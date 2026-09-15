’Sokaklar güvende’ operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, 78 cumhuriyet başsavcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde polis ve jandarma teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde düzenlenen 148 eşzamanlı operasyonda 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. İstanbul'da 155, Ankara'da 74, İzmir'de 45 şüpheli yakalandı. Operasyonların uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasadışı bahis başta olmak üzere farklı suç alanlarında faaliyet gösteren yapılara yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Bakan Gürlek, mücadelenin yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, suç örgütlerinin insan kaynağı, finansmanı, bağlantıları, lojistik imkânları ve suç üretme kapasitesinin hedef alındığını ifade ederek "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır" diye konuştu.

Kerim CENGİL - Leyla YILDIZ - Emir SOMER - Huzeyfe ATICI - İbrahim AYRAL / SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör