"Sokaklar Güvende" operasyonunda Sakarya'da 7 zanlı yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Adana, Yalova, Denizli ve Çanakkale'de belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle toplam 120 personel katıldı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında S.Y., D.K., O.T.K., Ö.B., K.Ö., M.A.Z. ve A.Ş. isimli 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 100 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 15 adet kartuş, 7 cep telefonu ve nitelikli yağma kapsamında değerlendirilen 1 evrak ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.