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Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:56 Son Güncelleme: 29.11.2024 11:18

Sokakta bıçaklanarak öldürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Mustafa Güler (32), hayatını kaybetti.  Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan cinayetle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sokakta bıçaklanarak öldürüldü

Olay, önceki gece Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen Mustafa Güler ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Güler, kaçmaya başladı. Şüpheliler yakaladıkları Güler'i önce darp etti daha sonra bıçaklayarak kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Güler'in şüphelilerce kovalanarak bıçaklanması ve olay yerinden kaçmaya çalışması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Sokakta bıçaklanarak öldürüldü
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