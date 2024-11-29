Sokakta bıçaklanarak öldürüldü

Olay, önceki gece Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen Mustafa Güler ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Güler, kaçmaya başladı. Şüpheliler yakaladıkları Güler'i önce darp etti daha sonra bıçaklayarak kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Güler'in şüphelilerce kovalanarak bıçaklanması ve olay yerinden kaçmaya çalışması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.