Sokakta birbirlerini darbeden eski çift gözaltına alındı

Olay, 1 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yıl evli kaldıktan sonra boşanan T.D. (36) ile Y.E.D. (36) arasında, velayeti babada bulunan 9 ve 14 yaşındaki çocukların teslimi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında karşılıklı darp yaşandı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

PARMAĞI KIRILDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak eski eşini darp ettiği ileri sürülen Y.E.D.'yi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında T.D.'nin Y.E.D.'ye saldırarak parmağını kırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine T.D.'de gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyete götürülen T.D., "Çocuğuma vurduğu için saldırdım" diye ifade verirken Y.E.D. İse: "Bana saldırınca kendimi savundum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski eşler, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.