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Giriş Tarihi: 6.08.2026 13:25

Sokakta gördüğü eski sevgilisi ile erkek arkadaşını silahla vurdu! İki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

İstanbul Kağıthane’de Sibel A. (45) sevgilisi Erkan K. (37) ile sokakta yürüdüğü sırada, eski erkek arkadaşı Kenan A. (44) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kenan A., Sibel A. ile Erkan K.’ye silahla ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan sevgili çift, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi. Saldırı sonrası kaçan saldırgan Kenan A. Kağıthane motosikletli polis ekiplerince silahıyla yakalandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sokakta gördüğü eski sevgilisi ile erkek arkadaşını silahla vurdu! İki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
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Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan A. ile Sibel A. bir süre önce ayrıldı. Olay günü Sibel A. sevgilisi Erkan K. ile market alışverişi yaptıktan sonra sokakta yürümeye başladı. Bu sırada Sibel A. ve sevgilisi Erkan K., kadının eski erkek arkadaşı Kenan A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken Kenan A., sevgili çifte ateş açtı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği iki sevgili karınlarından ve bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sibel A. ile Erkan K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

KAĞITHANE YUNUS POLİSİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALADI

Çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motosikletli polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Kenan A.'yı gözaltına aldı. Kenan A.'nın üzerinde olayda kullandığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Kenan A.'nın ifadesinde, tehditler savuran Sibel A. ile Erkan K.'nin kendisine hakaret ettiklerini, bunun üzerine çifte ateş ettiğini öne sürdü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede saldırgan Kenan A.'nın 'Tehdit' suçundan poliste 3 kaydı bulunduğu belirlendi. Yaralanan Sibel A.'nın 20, Erkan K.'nin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kenan A. adliyeye sevk edildi.

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#İSTANBUL #KAĞITHANE

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