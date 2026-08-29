Sokakta görünce dayanamayıp yıkamaya başlıyor! Hiçbir ücret talep etmiyor: ‘Modeli, segmenti hiç önemli değil’

"İYİLİK SERİSİ SEKTÖRE DE YAYILDI"



Yaptıkları videoları sosyal medya hesabından paylaşarak insanlara ulaştırdıklarını belirten Deligöz, "Benden sonra bütün mobil oto yıkamacılar bu seriye başladı. Böyle bir iyilik serisi oldu bir nevi. Başkaları yapınca onların da işleri arttı. Aslında bu biraz da istihdam sağlamış gibi oldu. Çünkü ne kadar izlenme, o kadar iş demek. Bu şekilde herkesin işleri artmış oldu" dedi.



"KİMSEDEN PARA TALEP ETMİYORUZ"



Sokakta kirli gördükleri araçlara zaman zaman kart bıraktıklarını ve araç sahiplerinin daha sonra kendilerine ulaştığını anlatan Deligöz, bazı durumlarda ise araç sahipleriyle tesadüfen karşılaştıklarını belirtti. Yaptıkları işin karşılığında herhangi bir ücret beklemediklerini vurgulayan Deligöz, "Arabayı temizliyoruz, masraf sormuyoruz mesela kimseye. Kimseden para talep etmiyoruz. Ama insanoğlu işte, yapacak bir şey yok. Genelde güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.