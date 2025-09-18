Haberler Yaşam Haberleri Sokakta gürültü yapan çocukları sopayla darp etti! gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 18.9.2025 14:59 Son Güncelleme: 18.9.2025 15:17

Adana'da sokakta gürültü yaptıklarını iddia ettiği çocukları sopayla darp eden 52 yaşındaki Cebrail Tekin, ailenin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cebrail Tekin, iddiaya göre önceki akşam sokakta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız oldu ve ses yapmamaları konusunda uyardı. Cebrail Tekin, daha sonra evinden aldığı sopayla sokağa inerek H.G'nin (6) ayağına vurdu. Tekin, H.G.'nin yanına gelen ağabeyi B.G.'yi de (10) sopayla darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar öfkeli adamın elinden kurtarıldı.

Kardeşlerinin darp edildiğini gören 18 yaşındaki F.G. (18) Cebrail Tekin'e saldırdı. Tekin'in küçük çocuklara saldırdığı an güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi. Ailenin şikayeti üzerine Cebrail Tekin polis tarafından gözaltına alındı.

