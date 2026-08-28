Sokakta kanlı pusu

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğradı. Bebek Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yılmaz'ın iki bacağına toplam 3 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Soner Yılmaz ameliyata alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Soner Yılmaz, evinin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ateşlenen kurşunlardan 3'ü Yılmaz'ın iki bacağına isabet etti. Silah seslerinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KURŞUN İSABET ETTİ

Yaralanan Soner Yılmaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki bacağından yaralandığı belirlenen Yılmaz, doktorların yaptığı kontrollerin ardından ameliyata alındı. Dün gece gerçekleştirilen ameliyatın ardından tedavisi devam eden Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silahlı saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ve nedeni araştırılıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör