Sokakta nöbet geçiren epilepsi hastasının telefonunu çaldılar

Giriş Tarihi: 1.12.2025 19:46

İstanbul Beyoğlu’nda epilepsi hastası Erhan Yavuz sokakta yürüdüğü sırada nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçen 2 kişi, baygın haldeki Yavuz'un kıyafetlerini ve telefonunu çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası Erhan Yavuz, sokakta yürürken nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçerken Yavuz'u gören B.T.(43) ve C.C.D. (50) isimli şüpheliler, baygın haldeki Erhan Yavuz'un kıyafetlerini ve telefonunu gasbetti. Kısa süre sonra kendine gelen Yavuz, eşyalarının çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi Kuloğlu Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

