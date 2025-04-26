Sokakta tartışma cinayetle sonuçlandı

İstanbul Üsküdar'da korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü atışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan bir grup, bir süre sonra 3 motosikletle tekrar olay yerine geldi.Bu sırada Cihan Açıkgöz'ü gören gruptakilerinden birisi, kısa bir süre konuştuktan sonra Açıkgöz'e yumruk atarak yere düşürdü. Darbenin etkisiyle yere düşerek baygın halde yatan Açıkgöz'e, grupta bulunanlardan tabancayla ateş edildi. Açıkgöz, kan içinde kalırken motosikletli grup olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırdı. Ancak aşırı kan kaybeden Açıkgöz, hastanedeki 2 günlük tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli saldırganları gözaltına aldı.