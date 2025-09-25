Sokakta uyuyan çocuğa devlet sahip çıktı

Batman'da yol kenarında yere uzanmış bir şekilde uyuyan küçük bir çocuğun görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş o anları sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada izleyenlerin yüreklerini dağlayan görüntü üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemede sokakta uyuyan çocuğun 6 kardeşi olduğu belirlendi ve çocuklar koruma altına alındı.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntüler üzerine adres tespitinin yapılmasıyla birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edildi. Açıklamada, "Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.