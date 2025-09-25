Haberler Yaşam Haberleri Sokakta uyuyan çocuğa devlet sahip çıktı
Giriş Tarihi: 26.9.2025

Batman’da küçük bir çocuğun cadde kenarında uyuyakaldığı anları gösteren, yürek dağlayan görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu 6 kardeşiyle birlikte koruma altına aldı

ANKARA
Sokakta uyuyan çocuğa devlet sahip çıktı

Batman'da yol kenarında yere uzanmış bir şekilde uyuyan küçük bir çocuğun görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş o anları sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada izleyenlerin yüreklerini dağlayan görüntü üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemede sokakta uyuyan çocuğun 6 kardeşi olduğu belirlendi ve çocuklar koruma altına alındı.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntüler üzerine adres tespitinin yapılmasıyla birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edildi. Açıklamada, "Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

