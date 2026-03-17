Sokaktaki kadının telefonunu çaldı

Olay, saat 07.45 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürürken bir binanın önünde duran kadın, cep telefonuyla ilgilendiği sırada bir şüpheli sessizce kadının yanına yaklaştı. Kadının elindeki telefonu hızla çekip alan şüpheli hemen bölgeden uzaklaştı.
POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ
Olayın şokuyla şüphelinin arkasından bakakalan kadın çaresizce yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.