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Giriş Tarihi: 17.07.2026 22:09

Söke'de orman yangını: 150 hektar alan zarar gördü!

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yangında 150 hektar zirai alan zarar gördü.

İHA
Söke’de orman yangını: 150 hektar alan zarar gördü!
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Yangın, Çalıköy ile Avşar Mahalleri arası Yağbasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalara başladı. Havadan ve karadan yoğun şekilde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 150 hektar alan zarar gördü.

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#AYDIN #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #SÖKE

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Söke'de orman yangını: 150 hektar alan zarar gördü!
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