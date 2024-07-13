Söke’ye yangın külü yağdı

Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Söke Kipaş Kâğıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında önceki akşam saatlerinde yangın başladı. Alevler depolama alanındaki tüm kâğıtları sardı. Neredeyse yanacak alanın kalmadığı bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapıldı. Yangın önceki akşam saatlerinde Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kâğıt Fabrikası'nda başladı. Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgârın şiddetini artırması ile yeniden kontrolden çıktı. Bu kez yangın tüm bölgeyi sardı. Bölge duman bulutu altında kaldı. Söke ve çevresine kül yağdı.