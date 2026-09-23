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Giriş Tarihi: 23.09.2026 18:16

Solhan’da asansör kazası! 15 yaşındaki öğrenci yaralandı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde meydana gelen asansör kazasında 15 yaşındaki bir öğrenci yaralandı. Bingöl Valiliği, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

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AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Solhan’da asansör kazası! 15 yaşındaki öğrenci yaralandı
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Bingöl Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 23 Eylül 2026 tarihinde saat 12.45 sıralarında Solhan ilçesindeki Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde bulunan asansörde kaza meydana geldi. Kazada 15 yaşındaki bir öğrenci yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı öğrenciye ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Kazada yaralanan 15 yaşındaki öğrenci, ilk olarak Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrenci, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Valilik, yaralı öğrencinin sağlık durumunun ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Bingöl Valiliği, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Kazanın meydana geliş nedeni ve öğrencinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BİNGÖL

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Solhan’da asansör kazası! 15 yaşındaki öğrenci yaralandı
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