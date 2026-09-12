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Giriş Tarihi: 12.09.2026 19:43

Sollamak istediği patpata çarpan otomobil fındıklığa uçtu: 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracı patpatı sollamak isteyen otomobil karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için manevra yapınca patpata çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yol kenarındaki fındıklığa savrulurken, kazada toplam 4 kişi yaralandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sollamak istediği patpata çarpan otomobil fındıklığa uçtu: 4 yaralı
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Kaza, Akyazı-Karapürçek yolu Küçücek girişinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 YC 043 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen "pat pat" olarak bilinen tarım aracını sollamak istedi. Sollama sırasında karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için manevra yapan otomobil, bu sırada solladığı patpata çarptı. Meydana gelen çarpışmanın etkisiyle otomobil ve patpat sürücülerinin kontrolünden çıkarak yol kenarındaki fındıklığa savruldu. Kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı.



Kazayı gören ve yoldan geçen vatandaşlar, yaralıların yardımına koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#SAKARYA #AKYAZI

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Sollamak istediği patpata çarpan otomobil fındıklığa uçtu: 4 yaralı
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