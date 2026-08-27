SOLOTÜRK İstanbul semalarında Çevre Tanıma uçuşu yaptı!

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı Meydanı'nda Çevre Tanıma Uçuşu icra etti. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir F-16 savaş uçağıyla yaptığı manevralar vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Yüksek performanslı dönüşle ve alçak irtifa geçişleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş, nefes kesti.