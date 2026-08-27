Haberler Yaşam Haberleri SOLOTÜRK İstanbul semalarında Çevre Tanıma uçuşu yaptı!
Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:47

SOLOTÜRK İstanbul semalarında Çevre Tanıma uçuşu yaptı!

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, İstanbul semalarında Çevre Tanıma uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir'in yaptığı manevralar vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA Yaşam
SOLOTÜRK İstanbul semalarında Çevre Tanıma uçuşu yaptı!
  • ABONE OL

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı Meydanı'nda Çevre Tanıma Uçuşu icra etti. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir F-16 savaş uçağıyla yaptığı manevralar vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Yüksek performanslı dönüşle ve alçak irtifa geçişleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş, nefes kesti.

SOLOTÜRK ekibi akşam saat 18:00 saatlerinde de prova uçuşunu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos 2026 saat 18.00'da da gösteri uçuşu yapılacağı ve vatandaşların gökyüzünde Türkiye'nin hava gücüne ve görkemli gösterisine şahitlik edeceği kaydedildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #TÜRK HAVA KUVVETLERİ #SOLOTÜRK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SOLOTÜRK İstanbul semalarında Çevre Tanıma uçuşu yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA