SOLOTÜRK pilotları İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde vatandaşlarla buluştu

"İNŞALLAH İLK KADIN SOLOTÜRK PİLOTU KIZIM OLUR"

Etkinliğe küçük kızıyla katılan Hüseyin Kaya, kızının SOLOTÜRK'e büyük ilgi duyduğunu anlattı. Kızının pilotlarla buluşabilmek için sabah erken saatlerde uyandığını belirten Kaya, "Çok seviyor kızım SOLOTÜRK'ü. Sabah 07.00'de kalktı bugün, Murat abisiyle Erhan abisini görsün diye. Gelecekte inşallah pilot olmak istiyor hatta SOLOTÜRK pilotu olmak istiyor. İnşallah ilk kadın SOLOTÜRK pilotu kızım olur. Temennimiz o yönde." diye konuştu.

Etkinliğe kardeşi Deniz ile katılan Ege Tandan Kömür de pilot olmayı istediğini ve daha önce SOLOTÜRK pilotlarından Yarbay Bakıcı ile tanıştığını ve yeniden görüşebilmek için programa geldiğini anlattı.

Kömür, "Kardeşim Deniz'in hayali SOLOTÜRK pilotu olmak. Yaptığım resmi pilotlara vereceğim. Ondan sonra da imzalattırıp eve gideceğiz." dedi.

Programın sonunda SOLOTÜRK ekibi, vatandaşların çizdiği resimleri, tişörtleri ve F-16 posterlerini imzaladı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör