SOLOTÜRK’ten Tekirdağ’da nefes kesen prova





"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek için sahile akın eden vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntülerken, prova uçuşunu izlemeye gelen vatandaşlardan Eski Havacı Serdar Bakal, SOLOTÜRK'ün performansını çok beğendiğini söyleyerek, "Eski bir havacı olarak tüylerimiz diken diken oldu. F16 sesi özgürlüğün sesidir. İnşallah bu özgürlüğümüz bitmez ülkemizde. Çok yetenekli pilotlarımız var, çok kabiliyetli pilotlarımız var. Bu da bir bakıma Türk'ün gücünü dünyaya gösteriliyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.