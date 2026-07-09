Somali’de Türkiye’nin gurur günü

Somali
Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, yeni mezunlarını uğurladı. Mezuniyet törenine, Somali Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Dr. Ali Haji Aden, Kültür ve Turizm Bakanı Abdifitah Kasım Mohamud, Türkiye
'nin Mogadişu Büyükelçiliği yetkilileri, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Sebahattin Kalkan ve Türkiye ile Somali'den STK'lar, akademisyenler ve veliler katıldı. Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Gündoğdu, konuşmasında, "Bugün mezun oluyorsunuz. Yarın ülkenin her köşesinde işini en iyi şekilde yapan sağlık çalışanları olarak birçok kurumda görev alacaksınız" ifadelerini kullandı. Bakan Aden ise Somali halkının Türkiye'nin ve Türk halkının ülkeye sağladığı destek ve kardeşliği hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. İki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da gelişeceğine işaret eden Aden, "Kaynaklarımızı da Türk kardeşlerimizin desteğiyle değerlendirdiğimizde ekonomik ve askeri alanlarda dünya meselelerinde işbirliği yapan iki ülke olacağız inşallah" dedi. Fakülteyi birincilikle tamamlayan Kadra Abdiaziz Nur, Türkçe yaptığı açıklamada gururlu olduğunu belirterek "Ülkeme hizmet etmek ve afet yönetimi alanında faydalı çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.