Haberler Yaşam Haberleri Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 yarıyıl tatili takvimi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 19:02

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yılın en beklenen dönemi yaklaşıyor! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 çalışma takvimi ile birlikte yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri netleşti. Birinci dönemin yorgunluğunu atmak isteyen öğrenciler, "15 tatil ne zaman başlıyor?" ve "Okullar ne zaman kapanacak?" sorularına kilitlendi. İşte o kritik tarih ve bugünden itibaren yarıyıl tatiline kalan gün sayısı!

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk dönem maratonu tamamlanmak üzere. İlk ara tatilin geride kalmasıyla birlikte tüm gözler Ocak ayına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre, Ocak ayının ikinci yarısında milyonlarca öğrenci iki haftalık büyük bir dinlenme sürecine girecek. Peki, bu yıl sömestr tatili hafta sonlarıyla birleşince kaç gün sürecek? İşte ders zilinin son kez çalacağı o tarih.

2025-2026 YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı takvim uyarınca yarıyıl tatili tarihleri şu şekildedir:

16 Ocak 2026 Cuma öğrenciler son ders saatinin ardından tatile çıkacak.

Tatil Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Tatil Bitişi: 6 Şubat 2026 Cuma

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2025-2026 MEB TAKVİMİ

Sömestr: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Halk arasında "15 tatil" olarak bilinen bu dönem, hafta sonlarının da eklenmesiyle daha uzun sürüyor. 16 Ocak Cuma akşamı başlayacak olan tatil, 2 Şubat Pazartesi sabahına kadar sürecek. Bu da öğrencilerin toplamda 16 gün boyunca dinleneceği anlamına geliyor.

