Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 yarıyıl tatili takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk dönem maratonu tamamlanmak üzere. İlk ara tatilin geride kalmasıyla birlikte tüm gözler Ocak ayına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre, Ocak ayının ikinci yarısında milyonlarca öğrenci iki haftalık büyük bir dinlenme sürecine girecek. Peki, bu yıl sömestr tatili hafta sonlarıyla birleşince kaç gün sürecek? İşte ders zilinin son kez çalacağı o tarih.