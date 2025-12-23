Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 yarıyıl tatili takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk dönem maratonu tamamlanmak üzere. İlk ara tatilin geride kalmasıyla birlikte tüm gözler Ocak ayına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre, Ocak ayının ikinci yarısında milyonlarca öğrenci iki haftalık büyük bir dinlenme sürecine girecek. Peki, bu yıl sömestr tatili hafta sonlarıyla birleşince kaç gün sürecek? İşte ders zilinin son kez çalacağı o tarih.
MEB'in yayımladığı takvim uyarınca yarıyıl tatili tarihleri şu şekildedir:
16 Ocak 2026 Cuma öğrenciler son ders saatinin ardından tatile çıkacak.
Tatil Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Tatil Bitişi: 6 Şubat 2026 Cuma
İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Halk arasında "15 tatil" olarak bilinen bu dönem, hafta sonlarının da eklenmesiyle daha uzun sürüyor. 16 Ocak Cuma akşamı başlayacak olan tatil, 2 Şubat Pazartesi sabahına kadar sürecek. Bu da öğrencilerin toplamda 16 gün boyunca dinleneceği anlamına geliyor.