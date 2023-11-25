Şömine başındaki içki âlemi öldürdü

Kayseri'de yaşayan MehmetHaskara (59),arkadaşlarıylabirlikte Hacılarilçesine bağlıSakarçiftliğiMahallesi'ndekibağ evine giderekalkol almayabaşladı.Evdeki şömineyide yakan vebaşında fotoğraflarçektirenHaskara, sarhoş olunca, arkadaşına şöminebaşında uyuyacağını söyleyerek battaniyeistedi. Arkadaşlarının üzerine battaniyeörttüğü Mehmet Haskara, bir süresonra sızdı. Gece şömineden sıçrayanateş Haskara'nın üzerindeki battaniyeyitutuşturdu. Yangında Haskara yanarakcan verdi. İhbar üzerine olay yerine sevkedilen itfaiye, bağ evinde çıkan yangınısöndürdü.