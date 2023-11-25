Haberler Yaşam Haberleri Şömine başındaki içki âlemi öldürdü
Giriş Tarihi: 25.11.2023

Şömine başındaki içki âlemi öldürdü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şömine başındaki içki âlemi öldürdü
Kayseri'de yaşayan Mehmet Haskara (59), arkadaşlarıyla birlikte Hacılar ilçesine bağlı Sakarçiftliği Mahallesi'ndeki bağ evine giderek alkol almaya başladı. Evdeki şömineyi de yakan ve başında fotoğraflar çektiren Haskara, sarhoş olunca, arkadaşına şömine başında uyuyacağını söyleyerek battaniye istedi. Arkadaşlarının üzerine battaniye örttüğü Mehmet Haskara, bir süre sonra sızdı. Gece şömineden sıçrayan ateş Haskara'nın üzerindeki battaniyeyi tutuşturdu. Yangında Haskara yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, bağ evinde çıkan yangını söndürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adeta alay ediyorlar: ‘İsrail’in soykırım hakkı var’ diyen İsveç Başbakanı için skandal savunma!
SON DAKİKA | İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: Kar vaadi oyunu hayatını kararttı!
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Doğu Akdeniz’de dev tatbikat
ARKADAŞINA GÖNDER
Şömine başındaki içki âlemi öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA