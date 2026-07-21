’Somon DNA’ tedavisi canından ediyordu

İstanbul'da Elif C. (37), arkadaş ortamında tanıştığı ve güzellik sektöründe çalıştığını söyleyen Şeyma Y.'ye (40) Şişli'deki bir klinikte "somon DNA" (PDRN) cilt yenileme işlemi yaptırdı. Somon balığı spermlerinden elde edilen DNA moleküllerinin enjeksiyonla saçlı derisine uygulanmasının ardından şişlikler oluşan Elif C., hastaneye başvurdu. Uygulamada kullanılan ilacın bilgilerini paylaşmayan Şeyma Y.'den şüphelenen mağdur, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şeyma Y.'nin tıp doktoru olmadığı halde tıbbi işlem yaptığı belirtildi. Şüpheli ise işlemi kendisinin yapmadığını ve uygulamanın alerjik reaksiyona yol açabileceğini savundu. Şeyma Y. hakkında, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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