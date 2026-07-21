Haberler Yaşam Haberleri 'Somon DNA' tedavisi canından ediyordu
Giriş Tarihi: 21.07.2026

'Somon DNA' tedavisi canından ediyordu

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
’Somon DNA’ tedavisi canından ediyordu
  • ABONE OL
İstanbul'da Elif C. (37), arkadaş ortamında tanıştığı ve güzellik sektöründe çalıştığını söyleyen Şeyma Y.'ye (40) Şişli'deki bir klinikte "somon DNA" (PDRN) cilt yenileme işlemi yaptırdı. Somon balığı spermlerinden elde edilen DNA moleküllerinin enjeksiyonla saçlı derisine uygulanmasının ardından şişlikler oluşan Elif C., hastaneye başvurdu. Uygulamada kullanılan ilacın bilgilerini paylaşmayan Şeyma Y.'den şüphelenen mağdur, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şeyma Y.'nin tıp doktoru olmadığı halde tıbbi işlem yaptığı belirtildi. Şüpheli ise işlemi kendisinin yapmadığını ve uygulamanın alerjik reaksiyona yol açabileceğini savundu. Şeyma Y. hakkında, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
'Somon DNA' tedavisi canından ediyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA