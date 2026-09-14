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Giriş Tarihi: 14.09.2026 13:28 Son Güncelleme: 14.09.2026 13:37

SON DAKİA! CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti

Son dakika haberleri... CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılarak yeni parti kurması ve olağan kurultay sürecinin gecikmemesi amacıyla, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 'butlan davası' için yapılan temyiz başvurusundan feragat ettiklerini duyurdu.

SON DAKİA! CHP ’butlan davası’nda temyiz başvurusunu geri çekti
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı. Olaya ilişkin CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır.

Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır. Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.

#CUMHURİYET HALK PARTİSİ #CHP

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SON DAKİA! CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
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