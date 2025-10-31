SON DAKİA: Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 32 dereceyi görecek

Başkent Ankara ise, günün tamamını İstanbul ve İzmir'e göre daha açık bir havayla geçirecek; sabahki parçalı bulutluluk öğle saatlerinde yerini güneşe bırakacak, sıcaklıklar 20 derece civarında seyrederken, akşam ve gece saatlerinde hava hızla serinleyerek az bulutlu veya açık kalacaktır. Genel olarak üç şehirde de bu 24 saatlik periyotta yağış beklenmemektedir, ancak İstanbul ve İzmir'de sabah ve gece saatlerindeki pus durumuna karşı dikkatli olmak gerekmektedir.