SON DAKİA: Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 32 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava durumu verileri, Türkiye'nin sonbahar aylarını geride bırakıp kışa geçiş öncesinde sıcak bir hava dalgasının etkisi altına gireceğini gösteriyor.
31 Ekim Cuma gününden itibaren 4 Kasım Salı gününe kadar sürecek 5 günlük periyotta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması beklenirken, özellikle Marmara Bölgesi için sabah saatlerinde pus ve sis uyarısı yapıldı. Hava yolu ve kara yolu ulaşımında yaşanabilecek aksaklıklar için vatandaşların uyanık olması gerekiyor.
CUMA GÜNÜ (31 EKİM): PUSLU SABAH VE ISINAN ÖĞLE SAATLERİ
Cuma gününe, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında başlayan yoğun pus hadisesi damga vuruyor. İstanbul, Edirne ve Kocaeli çevrelerinde sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arasında görüş mesafesi düşebilir. Ancak pus, öğle saatlerine doğru etkisini kaybedecek ve yerini güneşli, parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Öğleden sonraki saatlerde Batı ve Güney kıyılarında termometreler 28-30 dereceyi gösterirken, İç Anadolu (Ankara civarı) 20 derece civarında ılıman bir gün geçirecektir. Akşam 18:00'den sonra ise sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak ve hava genel olarak az bulutlu seyredecektir.
HAFTA SONU (1-2 KASIM): TERMOMETRELER ZİRVEYİ GÖRÜYOR!
Hafta sonu, tüm ülke adeta bahardan kalma bir mevsim yaşayacak. Cumartesi (1 Kasım) günü sıcaklıklar genel olarak artış trendine giriyor. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 derece eşiğini aşarken, Ege ve İç Anadolu'da hava tamamen açarak güneşli olacak. Marmara'da gece 00:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında pus hadisesi tekrar görülebilir.
Pazar (2 Kasım) ise 5 günlük periyodun en sıcak günlerinden biri olarak öne çıkıyor. Antalya, Muğla ve Adana çevrelerinde sıcaklık 32 dereceye kadar tırmanacak. Ülke genelinde yağış ihtimali bulunmazken, bu durum hafta sonu deniz ve açık hava aktiviteleri planlayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Üç büyük şehrimizde hava durumu, özellikle İstanbul ve İzmir'de puslu bir sabaha işaret ediyor. İstanbul'da sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arasında pus hadisesi beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutluluğa dönerek sıcaklıklar 19-21 derece aralığında seyredecek; akşam ve gece saatlerinde ise hava tekrar serinleyerek bulutlu kalmaya devam edecek ve Cumartesi sabahına doğru pusun yeniden oluşma ihtimali yüksek olacaktır. İzmir'de de benzer şekilde sabah saatlerinde puslu bir başlangıç beklenirken, gün boyu parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak ve sıcaklıklar 23-27 derece civarında seyrederek Akdeniz ve Ege'nin genel sıcaklık trendine uyacaktır.
Başkent Ankara ise, günün tamamını İstanbul ve İzmir'e göre daha açık bir havayla geçirecek; sabahki parçalı bulutluluk öğle saatlerinde yerini güneşe bırakacak, sıcaklıklar 20 derece civarında seyrederken, akşam ve gece saatlerinde hava hızla serinleyerek az bulutlu veya açık kalacaktır. Genel olarak üç şehirde de bu 24 saatlik periyotta yağış beklenmemektedir, ancak İstanbul ve İzmir'de sabah ve gece saatlerindeki pus durumuna karşı dikkatli olmak gerekmektedir.
YENİ HAFTA BAŞLANGICI (3-4 KASIM): SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Pazartesi ve Salı günleri de yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazartesi (3 Kasım) günü Batı ve Güney illerinde 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar korunurken, İç ve Doğu Anadolu'da da güneşli ve 22-27 derece aralığında bir hava bekleniyor. Salı (4 Kasım) günü ise hava durumu istikrarını koruyacak; Akdeniz ve Ege'de sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde kalırken, Doğu bölgelerinde parçalı bulutluluk hafifçe artış gösterse de yağış beklenmemektedir.
Önemli Uyarı: Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki büyük fark nedeniyle, özellikle Doğu ve İç Anadolu'da yaşayan vatandaşların sağlık önlemlerini alması, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerekmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHİMN RAPORUNU YAYIMLADI!
CUMA (31 EKİM 2025)
Cuma günü, Türkiye genelinde hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir görünüm sergiliyor. Batı ve Güney kıyılarında sıcaklıklar 28-30 derece civarında oldukça ılıman seyrederken, Marmara'nın kuzeybatı kesimlerinde ve Ege'nin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde pus oluşumu beklenmektedir. İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde hava daha serindir; gündüz sıcaklıkları 15 ila 20 derece arasında değişirken, gece ise 3 ila 7 dereceye kadar düşecektir. Özellikle Kuzeydoğu Anadolu'da gece sıcaklıklarının sıfır dereceye yaklaştığı görülüyor.
CUMARTESİ (1 KASIM 2025)
Hafta sonuna girerken hava durumu genel bir ısınma ve bulutlulukta azalma eğilimine giriyor. Güneydoğu ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 29-31 dereceye kadar çıkarak güneşi hissettirirken, İç Anadolu'da da sıcaklıklar 20-22 dereceye ulaşacaktır. Batı ve Güney bölgelerde hava çoğunlukla açık ve güneşli geçecek. Marmara bölgesinde sabah pusunun devam etmesi beklenirken, Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak, ancak sıcaklıklar bir önceki güne göre birkaç derece artarak 15-20 derece bandında seyredecektir.
PAZAR (2 KASIM 2025)
Pazar günü, ülke genelinde hava oldukça güneşli ve sıcak geçecek. Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri 30-32 derece ile en yüksek sıcaklıkları görürken, bu bölgelerde hava tamamen açık olacak. Ege ve İç Anadolu da güneşli bir gün geçirerek 22-27 derece aralığında sıcaklıklara sahip olacaktır. Marmara'nın kuzeybatısında sabah pusunun hafifleyerek devam etmesi muhtemeldir. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde az bulutlu veya açık hava koşulları hakim olacak, bu da Pazar gününü açık hava etkinlikleri için elverişli kılacaktır.
PAZARTESİ (3 KASIM 2025)
Hafta başlangıcında, Türkiye'deki yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava daha da belirginleşerek devam ediyor. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkarak mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecektir. Ülkenin hiçbir bölgesinde yağış beklenmemekte olup, hava koşulları tamamen güneşli veya az bulutludur. İç Anadolu ve Kuzey bölgelerinde dahi sıcaklıklar 20-24 derece aralığında seyrederek alışılmadık derecede ılıman bir sonbahar havası yaşanacaktır.
SALI (4 KASIM 2025)
Beş günlük tahminin son günü olan Salı günü de sıcak ve güneşli hava devam ediyor. Batı ve Güney kıyılarında 30-31 derece civarındaki sıcaklıklar korunurken, İç ve Doğu bölgelerde hava güneşli veya parçalı bulutlu olacaktır. Hava genel olarak istikrarlı ve yağışsız bir seyir izlerken, yüksek sıcaklıkların etkisi altında kalınmaya devam edilecektir. Sadece Doğu bölgelerinde parçalı bulutlulukta hafif bir artış gözlemlense de, bu durum hava sıcaklıklarını önemli ölçüde etkilemeyecektir.
BUGÜN HAVA DURUMU
SABAH (06:00-12:00 TSİ)
Günün ilk saatlerinde Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri (Marmara ve Kuzey Ege) bölgesel olarak puslu bir havaya uyanacaktır. Bu bölgelerde görüş mesafesi düşebilir. Ülkenin geri kalan büyük bir bölümü ise genellikle parçalı bulutlu bir havaya sahip olacak. Güneş İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kendini göstermeye başlayacaktır. Genel olarak sabah saatleri serin ve puslu başlayıp, ilerleyen saatlerde bulutluluğun azalmasıyla güneş etkisini artıracaktır.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)
Öğle saatlerinde, pus olayının kalkmasıyla birlikte Türkiye genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacaktır. Güneş ışınları Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Kıyı Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yer yer parçalı bulutluluk devam etse de, genel olarak hava sıcaklıkları en yüksek seviyelerine ulaşacak ve yağış beklenmeyecektir.
AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)
Akşam saatlerinde hava durumu genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu seyrini sürdürecektir. Güneş artık batmış olsa da, gökyüzü çoğu bölgede bulutlu kalmaya devam ediyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de bulutluluk oranı yüksek görünmektedir. Ülke genelinde hava serinlemeye başlayacaktır. Yağış ihtimali bu saat diliminde de beklenmemektedir.
GECE (00:00-06:00 TSİ)
Gece yarısından sonra ve Cumartesi sabahına doğru ilerlerken, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde yerel pus oluşumu yeniden başlayacaktır. Bu durum, özellikle Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kocaeli çevresinde görüş mesafesini düşürebilir. Ülkenin diğer bölgeleri ise az bulutlu veya parçalı bulutlu bir havaya sahip olacaktır. Hava sıcaklıkları en düşük seviyeye inecek ve herhangi bir yağış beklenmeyecektir.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık