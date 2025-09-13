SON DAKİKA | 12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den dikkat çeken açıklama!

Göreve başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarımızla attığımız her adımı istişaret etmek. Ve bu istişareleri genelgeye dönüştürüp öğretmenlerle paylaşıyoruz. İlk okula başlayan öğrenciyi herhangi bir talebi olmaksızın evine en yakın okula kaydını otomatik yapıyoruz. Ortaokula gidecek çocuklara da bu kaydı yapıyoruz.

Lise de ise sınavla giren arkadaşlar başvurusunu yapıyor ve sınavla okuluna kaydoluyor. Sınavla girmeyen arkadaşlara da adrese daytalı olarak en yakın okula kaydını yapıyoruz. Okul idaresine gittiği zaman velimiz, zaten kaydınız orda. Sizden orda bir kişinin zoraki bağış istemesinin mantıklı bir açıklaması yok. Çocuk zaten kayıtlı. Sizden para isterlerse bize şikayet edin.

Okul müdürlüklerinin bir hesabı yok okul aile birliklerinin banka hesapları var. Veliler okula katkıda bulunmak isteyebilir bunu da sınırlandıramayız.