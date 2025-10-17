Son Dakika | İstanbul’da kara para operasyonu: 1.3 milyar liralık vurgunda yeni gelişme

Son dakika... İstanbul merkezli olan "Kara Para Aklama" operasyonunu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Operasyon Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Raporları, gizli tanıkların ifadeleri, banka hesap hareketleri, kamera kayıtları ve toplanan diğer deliller ışığında yapıldı. Operasyonun, İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı Laleli'de bulunan bazı şirket, döviz büroları ve kişilere yönelik İkinci Dalga operasyon olduğu ifade edildi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.