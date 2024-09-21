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Giriş Tarihi: 21.9.2024 18:29 Son Güncelleme: 21.9.2024 18:41

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs kazası!

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs kazası yaşandı. İki metrobüsün çarpıştığı öğrenildi. Kazada 3 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs kazası!

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs önünde ilerleyen metrobüse arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle metrobüsün içinde savrulan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.

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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs kazası!
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