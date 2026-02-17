SON DAKİKA… 16 yaşındaki Rıdvan Saygın cinayetinde çarpıcı rapor! Kamera kayıtları kare kare incelendi…

"MAKTULE YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDILAR"

Bilirkişi raporunda, olay anındaki karmaşa sırasında diğer şüphelilerin eylemleri de mercek altına alındı. Raporda "Şahıs-5" ve "Şahıs-4" olarak kodlanan kişilerin maktule yumruk ve tekmelerle vurduğu, arbede sırasında maktulün başının aldığı darbelerle sarsıldığı belirtildi.

Ayrıca raporda, maktul Rıdvan Saygın'ın da elinde bir bıçak olduğu, arbede sırasında kendisine saldıran grubun bacaklarına doğru hamle yapmaya çalıştığı, ancak aldığı darbeler ve bıçak yarası sonrası dizlerinin üzerine çökerek yere yığıldığı anlar yer aldı.