SON DAKİKA: 17 yaşındaki Aylin Görgülü raylara atlayarak hayatına son vermişti! Genç kızın ölümünde kan donduran iddia

AKRAN ZORBALIĞI MI, SINAV STRESİ Mİ?

Aylin Görgülü'nün ölümünün ardından ortaya atılan iddialar ise sosyal medyada ve okul çevresinde büyük yankı uyandırdı. Yakın arkadaşları, Aylin'in bir süredir akran zorbalığına maruz kaldığını öne sürdü. Okulda sevilen bir öğrenci olmasına rağmen yaşadığı baskıların bu kararı almasında etkili olabileceği iddia ediliyor. Diğer yandan acılı baba Erdem Görgülü, kızının yaklaşan üniversite sınavı nedeniyle oldukça stresli günler geçirdiğini ifade etti. Savcılık, genç kızı intihara sürükleyen temel nedeni belirlemek için dijital materyalleri ve arkadaş çevresini inceleme altına aldı.