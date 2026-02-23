Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: 17 yaşındaki Aylin Görgülü raylara atlayarak hayatına son vermişti! Genç kızın ölümünde kan donduran iddia
Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:28

İstanbul - Sarıyer’de bulunan Hacıosman Metro İstasyonu’nda gerçekleşen trajik olay, akran zorbalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. 12’nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü’nün raylara atlayarak yaşamına son vermesiyle ilgili ortaya çıkan detaylar ise duyanların yüreğini dağladı. Genç kızın veda mesajındaki o ifade, olayın ardındaki gizemi derinleştiriyor.

İstanbul'un en yoğun hatlarından biri olan M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.45 sıralarında büyük bir drama sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, Ayazağa'da bir lisede eğitim gören 17 yaşındaki Aylin Görgülü, metro istasyonuna geldi.

METRODA KORKUNÇ ANLAR: RAYLARA ATLADI

Trenin istasyona yaklaştığı sırada çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında raylara atlayan genç kız, trenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm kontrollere rağmen Aylin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

"SİZE LAYIK OLAMADIM": KAN DONDURAN VEDA MESAJI

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, Aylin'in hayatına son vermeden kısa bir süre önce bir arkadaşına veda mesajı gönderdiği tespit edildi. Bir müzik grubunda solistlik yaptığı öğrenilen yetenekli gencin, son mesajında kullandığı "Kardeşim ben size layık olmadım" ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj, genç kızın içinde bulunduğu psikolojik durumu gözler önüne sererken, soruşturmanın da seyrini değiştirdi.

AKRAN ZORBALIĞI MI, SINAV STRESİ Mİ?

Aylin Görgülü'nün ölümünün ardından ortaya atılan iddialar ise sosyal medyada ve okul çevresinde büyük yankı uyandırdı. Yakın arkadaşları, Aylin'in bir süredir akran zorbalığına maruz kaldığını öne sürdü. Okulda sevilen bir öğrenci olmasına rağmen yaşadığı baskıların bu kararı almasında etkili olabileceği iddia ediliyor. Diğer yandan acılı baba Erdem Görgülü, kızının yaklaşan üniversite sınavı nedeniyle oldukça stresli günler geçirdiğini ifade etti. Savcılık, genç kızı intihara sürükleyen temel nedeni belirlemek için dijital materyalleri ve arkadaş çevresini inceleme altına aldı.

SARIYER'DE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Genç yaşta hayata veda eden Aylin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Pazar günü Sarıyer Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına genç kızın arkadaşları ve öğretmenleri de katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından Aylin Görgülü, Kilyos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

