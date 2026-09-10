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Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:51

SON DAKİKA... 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ı katletmişti! Cani erkek arkadaşın cezası belli oldu

SON DAKİKA... Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili görülen davada, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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İHA
SON DAKİKA... 17 yaşındaki Yağmur Çoban’ı katletmişti! Cani erkek arkadaşın cezası belli oldu
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Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen sözleşmeli er F.D.'nin yargılanmasına devam edildi. 3 tanığın dinlendiği mahkemede savcılık makamı kadına ve çocuğu karşı kasten öldürme suçundan sanığının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti Yağmur Çoban'ın hayatını kaybettiği olayın intihar değil cinayet olduğuna hükmederek, F.D.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

SİLAHLA VURULARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

19 Ocak 2025 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi 5265 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er F.D. konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yağmur Çoban, F.D.'ye ait olan silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#KAYSERİ #YAĞMUR

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SON DAKİKA... 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ı katletmişti! Cani erkek arkadaşın cezası belli oldu
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