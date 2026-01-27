Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... 18 yaşındaki Egemen Çengel'den acı haber: Babasının tabancası ile kendini vurmuştu...
Giriş Tarihi: 27.01.2026 12:54

SON DAKİKA... 18 yaşındaki Egemen Çengel'den acı haber: Babasının tabancası ile kendini vurmuştu...

Düzce'de 18 yaşındaki Egemen Çengel önceki gün evde babasının tabancasıyla kazara kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Çengel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... 18 yaşındaki Egemen Çengel’den acı haber: Babasının tabancası ile kendini vurmuştu...
  • ABONE OL

Olay, önceki gün merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. Egemen Çengel, evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi, Cengel'in başına isabet etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Egemen Çengel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyat edilen Egemen Çengel, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... 18 yaşındaki Egemen Çengel'den acı haber: Babasının tabancası ile kendini vurmuştu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz