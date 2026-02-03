Son dakika: 22 ilde dev operasyon… 96 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü; MLKP Silahlı Terör Örgütü'nün gizli faaliyetlerini deşifre etti. MASAK Raporları, HTS kayıtları ve bazı dijital materyallerin incelenmesi neticesinde çok sayıda tespit yapıldı. Silahlı Terör Örgütü MLKP'nin "Basın, Gençlik, Propaganda, Hukuk ve Kültür-Sanat Yapılanmaları" içerisindeki faaliyetler bir bir tespit edildi. Örgütün üst düzey bazı yöneticilerinin de katıldığı çevrimiçi toplantılar aracılığıyla örgüt içi talimatların verildiği saptandı. Terör örgütünün sözde "30.Yıl" kuruluş yıl dönümü etkinlikleri yapıldığı ve örgüt içi verilen talimatlar doğrultusunda sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlar düzenlendiği saptandı.

SİLAH VE TÜFEKLER BULUNDU

Söz konusu faaliyetlere katıldıkları tespit edilen, MLKP Silahlı Terör Örgütü bünyesinde faaliyetler yürüttükleri belirlenen ve örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları saptanan 96 şüpheli, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul merkezli 22 ilde çok sayıda adrese yapılan baskınlarda iki kuru sıkı tabanca, üç adet Av Tüfeği, tüfeklere ait 489 adet av fişeği kartuşu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.