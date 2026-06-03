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Giriş Tarihi: 3.06.2026 11:41

SON DAKİKA... 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 34'ü, adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheliden 34’ü adliyeye sevk edildi
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 91 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Nevşehir'e getirilen şüphelilerden 34'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, siteden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

#NEVŞEHİR #YASA DIŞI BAHİS

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SON DAKİKA... 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi
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