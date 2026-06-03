SON DAKİKA... 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 şüpheliden 34’ü adliyeye sevk edildi

Operasyonda 91 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Nevşehir'e getirilen şüphelilerden 34'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.