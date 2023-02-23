SON DAKİKA: 3 bakandan Adıyaman’da ortak açıklama: Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız!

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum basın toplantısı düzenliyor.

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Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu geleceğe dair ayakta tutmak zorundayız. Hayatımızda ilk defa ilkleri görüyoruz. Bizim buradan hep birlikte çıkabilme kabiliyetini ortaya koymamız lazım. Kapasitemizin tamamı ile buradayız. Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız. Milletimiz bize itimat etsin.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Tüm Adıyaman'ımızın başı sağ olsun. Şehrin sanayicisinin, hocalarının, akademisyenlerinin fikirlerini alacağız. Üstüne koya koya depremden etkilenen 11 ilimizde tüm Türkiye tek yürek olarak ilk andan itibaren seferberlik ruhu ile çalışıyoruz. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, belediyelerimiz, STK'larımız, milletimiz Adıyaman'ız için çalışmaları sürdürüyoruz. Son ana kadar çalışmaları sürdüreceğiz. Şehirlerimizin inşa ve ihya süreçlerini koordine ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarını ekiplerimiz ile yürüttük. Dün Kilis'teydik. Yeni Kilis'e dair çalışmaları takip ettik. Konutlarımızı inşa etmek için çalışmaları hızla yürütüyoruz. Ulaştırma Bakanımız, Ticaret Bakanımız ilk andan itibaren Adıyaman'da seferberlik halinde burada çalışmaları yürüttü. Adıyaman'ın tüm ihtiyaçlarını yürütecek şekilde çalışmaları yürütüyorlar. 11 ilde 1 milyon 250 bin bina incelendi. 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi 1 yılda vereceğiz. Şehrin kültürel dokusunu da hesaba katarak plan yapıyoruz. TOKİ'deki konutlarımız dimdik ayaktadır. Aynı anlayış ile yapacağız. Yöresel mimariyi yaşatacağız. 3 milyon konutun dönüşümünü nasıl yaptıysak, hasar tespit durumuna göre az hasarlılar, büyük hasarlılar olmak üzere çalışmaları eş zamanlı yürütüyor olacağız. Sözleşme süreçlerini 2 gün önce başlattık. Şehirlerimizin 100 yılını planlayarak afetleri de gözeterek bu yapıları yapacağız. Okul ihtiyacı ise okul, karakol ihtiyacı varsa karakoıl, neye ihtiyaç varsa onlar olacak. Şehrin dışında ve içinde eş zamanlı yürüteceğiz. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde bir yapılanmayı hayata geçireceğiz. Ulu Cami'yi ayağa kaldıracağız. Mikro bölgeleme çalışmalarını jeofizik mühendisleri ile, uzmanlarımız ile şekillendirip karar veriyoruz.

Şehrin kuzeyinde Karadağ bölgesinde master plan yaptık. Oralara yapacağız. Eş zamanlı olarak şehrin kuzeyinde, doğusunda, batısında çalışacağız. Adıyaman'ımızın başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle: