Video Haber 3 bakandan ortak açıklama: "Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız" | Video
3 bakandan ortak açıklama:

3 bakandan ortak açıklama: "Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız" | Video

23.02.2023 | 13:30

Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Kapasitemizin tamamı ile buradayız. Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız." dedi. Bakan Kurum, "Sözleşme süreçlerini 2 gün önce başlattık. Şehirlerimizin 100 yılını planlayarak afetleri de gözeterek bu yapıları yapacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu ise, çadırkentte doluluk oranının yüzde 73 olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Akşener’in Tozkoparan’daki konuşması gündem oldu: Gürültü çıkardık ve kentsel dönüşümü durdurduk | Video 01:26
Akşener'in Tozkoparan'daki konuşması gündem oldu: "Gürültü çıkardık ve kentsel dönüşümü durdurduk" | Video 23.02.2023 | 14:30
3 bakandan ortak açıklama: Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız | Video 26:08
3 bakandan ortak açıklama: "Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız" | Video 23.02.2023 | 13:30
Muhalefetin kentsel dönüşüm çelişkisi! İşte CHP, HDP ve İyi Parti’nin yıkım ittifakı | Video 12:49
Muhalefetin kentsel dönüşüm çelişkisi! İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin yıkım ittifakı | Video 23.02.2023 | 13:01
İBB acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı | Video 01:07
İBB acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı | Video 23.02.2023 | 12:59
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.4’lük deprem sonrası fay kırığını gösterdi | Video 02:33
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.4'lük deprem sonrası fay kırığını gösterdi | Video 23.02.2023 | 10:06
İran iki depremle sarsıldı | Video 02:45
İran iki depremle sarsıldı | Video 23.02.2023 | 01:41
4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı | Video 03:12
4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı | Video 22.02.2023 | 22:40
Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı | Video 00:31
Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı | Video 22.02.2023 | 22:09
Şanlıurfa’da korkutan yangın | Video 00:31
Şanlıurfa’da korkutan yangın | Video 22.02.2023 | 21:54
İsrail’in Nablus’ta düzenlediği baskınlarda bilanço ağırlaşıyor: 10 ölü, 100 yaralı | Video 00:36
İsrail'in Nablus'ta düzenlediği baskınlarda bilanço ağırlaşıyor: 10 ölü, 100 yaralı | Video 22.02.2023 | 21:51
Aksaray’dan deprem bölgesine gelen yardım kolisi takdir topladı! | Video 00:44
Aksaray’dan deprem bölgesine gelen yardım kolisi takdir topladı! | Video 22.02.2023 | 21:26
Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan’ın ziyareti iyi hissettirdi | Video 08:40
Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan'ın ziyareti iyi hissettirdi | Video 22.02.2023 | 19:27
Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan’ın ziyareti iyi hissettirdi | Video 09:30
Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan'ın ziyareti iyi hissettirdi | Video 22.02.2023 | 19:29
Helikopterle ‘kedi kurtarma’ operasyonu | Video 14:18
Helikopterle ‘kedi kurtarma’ operasyonu | Video 22.02.2023 | 18:45
Kırıkkale’de kereste deposu yandı | Video 00:52
Kırıkkale’de kereste deposu yandı | Video 22.02.2023 | 18:50
Suriye sınırındaki Reyhanlı, depremler sonrası böyle görüntülendi | Video 01:40
Suriye sınırındaki Reyhanlı, depremler sonrası böyle görüntülendi | Video 22.02.2023 | 17:54
Nurdağı’nda 456 kalıcı afet konutu için çalışmalar başladı | Video 02:25
Nurdağı'nda 456 kalıcı afet konutu için çalışmalar başladı | Video 22.02.2023 | 17:44
Hatay’daki büyük yıkım havadan böyle görüntülendi | Video 26:53
Hatay'daki büyük yıkım havadan böyle görüntülendi | Video 22.02.2023 | 16:56
Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik görüşme | Video 00:26
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme | Video 22.02.2023 | 16:17
Başkan Erdoğan depremzede Aleyna’yı ziyaret etti | Video 07:08
Başkan Erdoğan depremzede Aleyna'yı ziyaret etti | Video 22.02.2023 | 15:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA