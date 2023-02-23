3 bakandan ortak açıklama: "Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız" | Video

Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Kapasitemizin tamamı ile buradayız. Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız." dedi. Bakan Kurum, "Sözleşme süreçlerini 2 gün önce başlattık. Şehirlerimizin 100 yılını planlayarak afetleri de gözeterek bu yapıları yapacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu ise, çadırkentte doluluk oranının yüzde 73 olduğunu söyledi.