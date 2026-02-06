Son dakika! 313 milyonluk FOREX vurgunu: Sahte sitelerle dolandırdılar, Kapalıçarşı’da akladılar! 48 şüpheli yakalandı

PARA KAPALIÇARŞI'DA AKLANDI

Yapılan tespitlere göre, dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirleri; paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktarıldı. Söz konusu paraların, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL'lik suç gelirinin yasal finansal sisteme sokulduğu ortaya çıktı.