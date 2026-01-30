SON DAKİKA: 4 il sular altında kaldı! Dereler taştı, evleri su bastı, sokaklar göle döndü...

Türkiye genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, özellikle Ege, Marmara ve Çukurova bölgelerinde hayatı durma noktasına getirdi. Metrekareye düşen onlarca kilogram yağış; sel, su baskınları ve ulaşımda ciddi aksamalara neden olurken, birçok kentte altyapı sistemleri yetersiz kaldı. İzmir'de su kesintileri, Edirne'de trafik yasakları ve Adana'da sıra dışı protestolar günün öne çıkan başlıkları oldu.
HALKAPINAR'A YILDIRIM DÜŞTÜ
İzmir'de dün gün boyu süren şiddetli yağış kenti adeta göle çevirirken; Buca, Konak, Bornova ve Karabağlar gibi büyük ilçelerde yollar tamamen suyla kaplandı. Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi sonucu Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşandı.
İzmir'de ev ve iş yerleri sele teslim oldu! Araçlar böyle sürüklendi | Video
VATANDAŞ SU BİRİKİNTİSİNDE KANO YAPTI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da başlayan sağanak yağış, Seyhan ilçesinde hayatı felç etti. Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde yolların sular altında kalmasına ve altyapı yetersizliğine tepki göstermek isteyen bir vatandaş, sokak ortasındaki su birikintisinde kano ile gezerek durumu protesto etti.
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi; caddeler göle döndü! | Video
Sosyal medyada hızla yayılan ve viral olan bu görüntüler, kentte yaşanan mağduriyetin boyutunu mizahi bir yolla ancak çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.
EDİRNE'DE KURYE YASAĞI VE KUM ÇUVALLI ÖNLEM
Marmara'nın batısında etkisini artıran yağışlar Edirne'de de hayatı olumsuz etkiledi. Edirne Valiliği, olumsuz hava koşulları ve can güvenliği riski nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladığını duyurdu. Esnaf dükkanlarını korumak için kapı eşiklerine kum çuvalları yığarken, Oğulpaşa Deresi'ndeki su seviyesinin kritik eşiğe ulaşması bölge halkında büyük bir tedirginliğe yol açtı.
MERSİN'DE DERELER TAŞTI PARKLAR ZARAR GÖRDÜ!
Mersin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi. Dere yatağının taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sular altında kalırken, yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.
Su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Park halindeki bazı araçlar da taşkın nedeniyle zarar gördü. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekiplerin, taşkından etkilenen bölgelerde olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Yetkililer, yağışların zaman zaman etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.