SON DAKİKA... 5 yaşındaki Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: 10 sanığın cezası belli oldu!

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan haklarında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman yargılanırken, salonda 5 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.