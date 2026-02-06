Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... 5 yaşındaki Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: 10 sanığın cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 6.02.2026 16:09 Son Güncelleme: 6.02.2026 16:32

SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece’de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüne ilişkin 10 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6’şar yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme 10 sanığın da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, cezada erteleme hükümlerini uygulamazken, sanıkları asli kusurlu buldu.

Batuhan ALTINBAŞ
Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin aralarında İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 10 sanıklı davada karar çıktı.

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan haklarında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman yargılanırken, salonda 5 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

SANIKLARA 2 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme 10 sanığın da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, cezada erteleme hükümlerini uygulamazken, sanıkları asli kusurlu buldu.

