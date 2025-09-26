SON DAKİKA… 50 bin dolara vatandaşlık satmışlardı! BABATAK operasyonunun şifreleri ortaya çıktı:42 kilogram altın ve 50 milyon liralık döviz...

SON DAKİKA… Türk Vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden usulsüz yöntemlerle haksız kazanç elde eden, devlete 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olan ve İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen şebekenin üyelerinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
EKSPERTİZ RAPORU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI ALMIŞLAR
Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Dev operasyonun detayları da ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen "ekspertiz" raporlarıyla yabancı uyruklu bazı kişiler Türk vatandaşlığı aldı. Gizli tanıkların beyanları ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri'nin saha araştırmaları sonucunda organize şebekenin üyelerinin; yasalarda öngörülen Türk Vatandaşlığı kazanılmasına yeter miktarda dövizin ülkeye girişi gerçekleşmeden "Hayali" bir para trafiğini gerçekleştirdiği tespit edildi.
SİSTEMİN ADI: BABATAK!
Şebekenin muvazaalı satılmış olan bazı gayrimenkulleri ilk sahipleri veya şebekeye yakın olan kişilere iade ettikleri, iade işlemlerini garanti altına almak amacıyla yabancı uyruklu kişilere taahhüt senetleri imzalattırıldığı ve şebekenin söz konusu yönteme "BABATAK" ismini verdiği tespit edildi. Suç örgütünün üyelerince muvazaalı satış işlemleri yaptırıldığı, bu işlemler için de vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği saptandı. Sahte içerikli yüksek değerli ekspertiz raporları doğrultusunda mülk edinme yoluyla vatandaşlık kazandırmayı düzenleyen kanunun amacına aykırı şekilde hareket edilerek devletin zarara uğratıldığı belirlendi.
MASAK PARA HAREKETLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) şebekenin üyelerinin para hareketleri saptandı. Hayali satışlar neticesinde 451 yabancı uyruklu kişiye 50'şer bin dolar karşılığında aileleriyle birlikte bin 198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazanımının gerçekleştirildiği ve usulsüz işlemlerin de devlette 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlendi. 1'i şebeke elebaşı, 2'si şebeke yöneticisi, 46'sı şebeke üyesi, 82'si Gayrimenkul Uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 19 ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlarda şüphelilerden 116'sı yakalanarak gözaltına alındı ve sorguya alındı.
ÇİN VE İRAN UYRUKLU KİŞİLER…
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Türk vatandaşlığı almak isteyen kişiler, Türkiye'de sosyal medya üzerinden yapılan "Ev almadan vatandaş olun" başlıklı vatandaşlık büroları reklamlarına başvurdu. Çin ve İran uyruklu toplam 459 kişi, suç örgütünün güdümündeki söz konusu büroların aracılığıyla vatandaşlık sahibi oldu. Ancak büroların işlemleri usulsüz yaptığı saptandı. Ekspertiz raporlarındaki usulsüzlükler de bir bir tespit edildi. Usulsüz rapor sağlayan eksperlerle ilgili de detaylı çalışma yapıldı. Bir eksperin 175 usulsüz olayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Usulsüz ekspertiz raporları için örgütün en az 10 şirket üzerinden anlaşma yaptığı belirlendi. Örgütün kullandığı bu şirketlere başvuru yapan 459 kişi iddialara göre vatandaşlık aldı. Yalnızca altı kişinin işlemleri usule uygun bulundu. Suç örgütünün usulsüz vatandaşlık için üç ayrı yöntemi kullandığı saptandı. İlk yöntem, örgüt içerisinde verdikleri "BABATAK" ismi oldu. Bu yöntemle ev satın almadan eksper üzerinden anlaşma yapılarak vatandaşlıklar verildi. İkinci yöntem, vatandaşlıklar için ev satılarak vatandaşlıkların verilmesi oldu. Son yöntemde ise şebekenin üyeleri kendilerine başvuran kişilerin taksitle vatandaşlık almasını sağladı.
42 KİLOGRAM ALTIN, 50 KİLOGRAM GÜMÜŞ VE 50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE DÖVİZ!
İddialara göre; İstanbul Esenyurt'taki "H…. P…" isimli sitedeki bin 200 dairenin "Göçmen Kaçakçılığı" için kullanıldığı belirlendi. 24 Mart 2024 tarihinden itibaren bu yapı üzerinden yapılan hiçbir vatandaşlık başvurusu, incelemeleri sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyarısından sonra işleme alınmadı. Bunun üzerine örgütün bazı üyeleri bazı devlet yetkililerini savcılığa şikayet etti. Ayrıca örgüt üyeleri polislerin operasyonlarını engellemek amacıyla kurdukları şirkette bulunan tüm çalışanları işten çıkardı ve bir şirketin ismi "G. L… Danışmanlık" olarak değiştirildi. 46 avukat işe alındı. Örgütün bu yöntemle özellikle emniyetin işini zorlaştırmayı amaçladığı değerlendirildi. Tüm bu tespitlerin ardından operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; örgüt lideri olduğu öne sürülen ve gözaltına alınan Medet A.'nın yerini tespit etti ve operasyon başlatıldı. Medet A.'nın da aralarında olduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında "Örgütün Kasası" olarak değerlendirilen üç döviz bürosu ve kuyumcuya yasal işlem yapıldı. 42 kilogram altın, 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 50 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirildi. İddialara göre; tamamı "Anonim Şirketi" olan beş şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Ayrıca "Kara Para Aklama" suçundan da ayrı bir dosya açıldığı ifade edildi. Şebekeye yönelik tespitlerin sürdüğü ifade edildi.