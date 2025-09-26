SON DAKİKA… 50 bin dolara vatandaşlık satmışlardı! BABATAK operasyonunun şifreleri ortaya çıktı:42 kilogram altın ve 50 milyon liralık döviz...

42 KİLOGRAM ALTIN, 50 KİLOGRAM GÜMÜŞ VE 50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE DÖVİZ!

İddialara göre; İstanbul Esenyurt'taki "H…. P…" isimli sitedeki bin 200 dairenin "Göçmen Kaçakçılığı" için kullanıldığı belirlendi. 24 Mart 2024 tarihinden itibaren bu yapı üzerinden yapılan hiçbir vatandaşlık başvurusu, incelemeleri sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyarısından sonra işleme alınmadı. Bunun üzerine örgütün bazı üyeleri bazı devlet yetkililerini savcılığa şikayet etti. Ayrıca örgüt üyeleri polislerin operasyonlarını engellemek amacıyla kurdukları şirkette bulunan tüm çalışanları işten çıkardı ve bir şirketin ismi "G. L… Danışmanlık" olarak değiştirildi. 46 avukat işe alındı. Örgütün bu yöntemle özellikle emniyetin işini zorlaştırmayı amaçladığı değerlendirildi. Tüm bu tespitlerin ardından operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; örgüt lideri olduğu öne sürülen ve gözaltına alınan Medet A.'nın yerini tespit etti ve operasyon başlatıldı. Medet A.'nın da aralarında olduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında "Örgütün Kasası" olarak değerlendirilen üç döviz bürosu ve kuyumcuya yasal işlem yapıldı. 42 kilogram altın, 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 50 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirildi. İddialara göre; tamamı "Anonim Şirketi" olan beş şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Ayrıca "Kara Para Aklama" suçundan da ayrı bir dosya açıldığı ifade edildi. Şebekeye yönelik tespitlerin sürdüğü ifade edildi.