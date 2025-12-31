SON DAKİKA | 55 yaşındaki kadın annesinin itirafıyla hayatının şokunu yaşadı! ’Donald Trump senin baban’

'BU KİŞİ SENİN BABAN'

Necla Özmen, kararı istinafa götürdüğünü, ayrıca ABD Büyükelçiliği ve ABD'deki mahkemelere de dilekçe gönderdiğini söyledi. Kendisin nüfuslarına kaydeden aileye veren kadının Sophia olduğunu ileri sürerek, "Beni, Sophia isimli ABD vatandaşı olan kişi dünyaya getirdikten sonra bırakmış. Babam NATO'da görevli olduğu için orada tanışmışlar zannederim. 'Daha detaylı bilgiyi baban biliyor' dedi beni büyüten anne. Kendisi vefat ettiği için soramadım. Çünkü 2017 senesinde haberlerde görünce, beni büyüten anne gösterdi Trump'ı 'Bu kişi senin baban' dedi. Öz annem teslim ederken resmini göstermiş. Babamın kim olduğunu ve bilgilerini beni büyüten anneye vermiş. Ben oradan biliyorum. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. Ben babam olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Kendisine bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir sıkıntı vermek istemiyorum. Sadece babam olup olmadığın bilmek istiyorum. Benimle konuşmasını isterim. DNA testiyle kendisinin babam olduğunu ispatlayabilirim, kabul ederse" dedi.