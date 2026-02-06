Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Hastanede büyük korku ve panik!
Giriş Tarihi: 6.02.2026 11:26 Son Güncelleme: 6.02.2026 11:58

SON DAKİKA... 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Hastanede büyük korku ve panik!

SON DAKİKA... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti... 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz felaketin acısı ise ilk günkü gibi tazeydi... Asrın felaketiyle ilgili 3 yıl sonra ortaya çıkan görüntü, o gün yaşanan korku, panik ve can pazarını sözler önüne serdi!

SON DAKİKA... 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Hastanede büyük korku ve panik!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte hasta, hasta yakınları, doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerinin dışarıya çıkma çabaları yer aldı.

Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sedye ve tekerlekli sandalyeyle yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara hastane personeli ve vatandaşların yardımcı olmaya çalıştıkları görüldü.

Havanın soğuk olması nedeni ile deprem sonrası battaniye almak için içeri girenlerin artçı sarsıntıya yakalandığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansıdı.

7.6 büyüklüğündeki depreme sokakta yakalanan bir kişi de o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tekbirler getiren vatandaşlar yaşanan sarsıntının bitmesini bekleyerek gözyaşı döktü.

SON DAKİKA... 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Hastanede büyük korku ve panik!
