SON DAKİKA… 730 milyonluk vurgunda şok detaylar! Dublör her şeyi anlattı: Evde makyaj yaptılar, üzerime battaniye örttüler!

MAĞDUR REŞAT Ö: İŞLEMLERLE İLGİLİ BİLGİM YOK

Reşat Ö.'nün İstanbul Büyükçekmece'de 2 bin 340 metrekarelik arsası dışında, Çeşme'de arsaları, İzmir Çiğli'de arsası, İzmir-Konak'ta işhanı, Üsküdar'da bin 180 metrekare bahçeli ahşap evi olduğu, çetenin tüm bunları ele geçirmeyi hedeflediği ortaya çıktı.

İzmir'de yardımcısı ile birlikte yaşayan Reşat Ö.'nün alt ve üst soyu olmadığı, yurt dışında yaşayan kardeşinin ise yıllar önce vefat ettiği öğrenildi. 96 yaşındaki Reşat Ö.'nün ifadesinde "24 Mayıs'ta kendini Osman olarak tanıtan biri aradı. Arsamı satıp satmadığımı ve birine vekalet verip vermediğimi sordu. Ben de kimseye vekalet vermediğimi ve satmak istemediğimi söyledim. Israrla aramalar devam etti. Reklam aramaları olduğunu düşünerek açmadım. Sonunda ısrarla arandığım numaralardan birini açtım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradığını, Büyükçekmece'deki arsamın satılmak üzere olduğunu iletti. Bu durumun iradem dışında olduğunu söyledim. Hayatım boyunca Antalya'ya hiç gitmedim. Benim adına yapılan tüm iş ve işlemlerden bilgim yok. Arsamı kimseye satmayı düşünmüyorum. Kimseye de vekalet vermedim" dedi