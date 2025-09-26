SON DAKİKA… 730 milyonluk vurgunda şok detaylar! Dublör her şeyi anlattı: Evde makyaj yaptılar, üzerime battaniye örttüler!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 96 yaşındaki Reşat Ö.'nün 730 milyon liralık mal varlığını dublör kullanarak sahte vekaletle satmak isteyen dolandırıcılık çetesi üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı.
Reşat Ö.'nün yerine dublör olarak kullanılan çete üyesi emekli 2 çocuk babası Musa Ergül (61) ifadesinde, "Gaziosmanpaşa'da inşaat şantiyesinde Veysel Ürkün ile tanıştım. Veysel beni aradı. İzmir'de oturan yaşlı birisinin olduğunu söyledi. Bana arsa satış yetkisi vereceğini anlattı.
"BANA MAKYAJ YAPTI, ÜZERİME BATTANİYE VERDİ…"
İşin içinde noter olduğu için Veysel'e güvendim. Antalya'ya geldik. Hastaneden sağlık raporu aldık. Daha sonra notere gideceğiz dediler ancak beni bir eve götürdüler. Kendisini noter olarak tanıtan Taner bana biraz makyaj yaptı. Yüzüme bir şeyler sürdü. Sonrasında beni koltuğa yatırım üzerime battaniye verdiler.
"İMZASINA BENZER ŞEKİLDE İMZA ATMAMI SÖYLEDİLER"
Taner, "Bu işte ben varım. Sıkıntı olmaz, karışma" dedi. Evdeyken vekaletnameye imza atmamı söylediler. Hem kendi adıma hem de Reşat Ö.'nün adına imza attım. Taner bana Reşat Ö.'nün imzasına benzer şekilde imza atmamı söylemişti" dedi.
HESAP AÇACAĞIZ DİYE BANKAYA GÖTÜRDÜLER
İstanbul'da 'hesap açacağız' diyerek bankaya götürüldüğünü ifadesinde anlatan Musa Ergül, "Ancak banka görevlisi işlem yapmadı. Banka görevlisi 'hesap açılacak Reşat Ö.'yü arayalım' dedi. Bunun üzerine Veysel bana 'hadi çıkalım' dedi. Reşat Ö. telefona cevap vermeyince İzmir'deki bankayı aradılar. Bu esnada Veysel ile bankadan çıktık" dedi.
YEMEK YERSİN DİYEREK CEBİME 5 BİN LİRA KOYDU
Kepez Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak görev yapan evli 4 çocuk babası Abdullah Oflas (57), "Ahmet Kıylık uzaktan akrabam olur. Geçtiğimiz nisan ayında beni arayarak bir yakınına vekaletname için akıl sağlığı raporu alacağını söyledi. Akrabam olduğu için karşılığında bir şey beklemeden yardımcı olmayı kabul ettim. Ahmet Kıylık o gün Musa Ergül ile birlikte geldi. Sırası gelince nöroloji doktorunun odasına girdi. Raporu aldıktan sonra başhekime mühürü bastırmaya götürdüm. Ahmet Kıylık herhangi bir talebim olmamasına rağmen 'yemek yersin' diyerek cebime 5 bin lira koydu.
MAĞDUR REŞAT Ö: İŞLEMLERLE İLGİLİ BİLGİM YOK
Reşat Ö.'nün İstanbul Büyükçekmece'de 2 bin 340 metrekarelik arsası dışında, Çeşme'de arsaları, İzmir Çiğli'de arsası, İzmir-Konak'ta işhanı, Üsküdar'da bin 180 metrekare bahçeli ahşap evi olduğu, çetenin tüm bunları ele geçirmeyi hedeflediği ortaya çıktı.
İzmir'de yardımcısı ile birlikte yaşayan Reşat Ö.'nün alt ve üst soyu olmadığı, yurt dışında yaşayan kardeşinin ise yıllar önce vefat ettiği öğrenildi. 96 yaşındaki Reşat Ö.'nün ifadesinde "24 Mayıs'ta kendini Osman olarak tanıtan biri aradı. Arsamı satıp satmadığımı ve birine vekalet verip vermediğimi sordu. Ben de kimseye vekalet vermediğimi ve satmak istemediğimi söyledim. Israrla aramalar devam etti. Reklam aramaları olduğunu düşünerek açmadım. Sonunda ısrarla arandığım numaralardan birini açtım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradığını, Büyükçekmece'deki arsamın satılmak üzere olduğunu iletti. Bu durumun iradem dışında olduğunu söyledim. Hayatım boyunca Antalya'ya hiç gitmedim. Benim adına yapılan tüm iş ve işlemlerden bilgim yok. Arsamı kimseye satmayı düşünmüyorum. Kimseye de vekalet vermedim" dedi