SON DAKİKA… İstanbul Eyüpsultan’da torun vahşeti! 93 yaşındaki anneannesini bastonla katletti: Ertesi gün gidip gömdüm!

SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan'da 21 Ocak akşamı saat 19.00 polis merkezine giden Gülay Göktepe, bir süre markete gittiğini döndüğünde ise annesi Fatma Demircan'ı bulmadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yaşlı kadını bulmak üzerine harekete geçti. Çalışmalar sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığından gelen bir ihbar üzerine soruşturmanın seyri değişti.
Fatma Demircan
"MEZARLIK ZİYARETİNDE KAYBETTİM" SAVUNMASI
İhbarda kayıp kadının kızı Gülay ve oğlu Volkan Göktepe'nin Arnavutköy Balaban köyünde kayıp Fatma Demircan'a ait kıyafet ve çantaların bulunduğu bildirildi. Ayrıca alınan beyanda Volkan Göktepe'nin anneannesini 20 Ocak'ta mezarlık ziyaretine götürdüğünü ve orada kaybettiğini söylemesi, annesinin polise verdiği ifadesiyle açıkça çelişti.
Volkan Göktepe
SAHTE İNTİHAR GİRİŞİMİ: İYİ BİR ADAM OLAMADIM...
Polis ekipleri çelişkileri sorgulamak üzere eve gittiğinde, evde Birkan ve Gülay Göktepe'yi buldu. Volkan Göktepe'yi ise karşı binadaki evinde bilekleri kesilmiş halde baygın buldu. Yanındaki intihar notunda, "İyi bir adam olamadım, evliliğim yıkıldı. Yaşlı anneanneme bile bunu yapabildim. Diğer tarafta bunu halledeceğim" ifadeleri dikkat çekti. Ancak yapılan incelemede, intiharın girişiminin "öldürücü nitelikte olmadığı" ve bir aldatmaca olduğu değerlendirildi.
ARAÇTA KAN İZLERİ RASTLANDI
Fatma Demircan'ın kızı Gülay, damadı, Veli, torun Birkan, Volkan Göktepe ve Volkan'ın eski eşi Meltem Yalta gözaltına alındı. Kriminal incelemelerde Volkan'ın kullandığı otomobilin arka koltuk ve bagajında kan izlerine rastlandı. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve kamera kayıtları ise Volkan'ın olay günü araçta kazma ve kürekle dolaştığını belgeledi. Gülay Göktepe, oğlundan korktuğu için başta yalan ifade verdiğini itiraf etti.
Gülay Göktepe
"HUZUREVİNE BIRAKTIM" YALANINDAN CİNAYET İTİRAFINA
Volkan Göktepe'ye emniyette yapılan sorgulamada önce anneannesini Kırklareli'nde bir huzurevine bıraktığını iddia etti. Yalanları ortaya çıkınca cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Katil zanlısı ilk beyanında "Yolda giderken bastonla bana vurdu, ben de ona bastonla vurdum. Kafasını çarpıp hareketsiz kaldı. Önce korkup bıraktım, ertesi gün ise gömmeye gittim. Hayvanlar bedenin altını yemişti, üst kısmını gömdüm" dedi. Soruşturma dosyasına giren bir diğer detay ise zanlının soğukkanlılığı oldu. Volkan Göktepe'nin cinayetin ardından bir çiçekçiye giderek, 'Annemin mezarına dikeceğim' diyerek çiçek aldığı tespit edildi.
45 BİN TL'LİK MAAŞ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLDİ
İşsiz ve kredi kartı borçları olan Volkan Göktepe'nin, anneannesinin huzurevi masrafı için ayrılan aylık 45 bin TL'ye el koymak amacıyla bu cinayeti işlediği üzerinde değerlendirildi. Eski eşi Meltem Yalta ile tam Fatma Demircan'ın öldürüldüğü saatlerde olan tüm mesajlarını sildiği belirlenen zanlının, eşine "Anneannemi mezarlığa bıraktım, ona her şeyi yapmış olabilirim" dediği öğrenildi.