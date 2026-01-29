SON DAKİKA… İstanbul Eyüpsultan’da torun vahşeti! 93 yaşındaki anneannesini bastonla katletti: Ertesi gün gidip gömdüm!

Volkan Göktepe

SAHTE İNTİHAR GİRİŞİMİ: İYİ BİR ADAM OLAMADIM...

Polis ekipleri çelişkileri sorgulamak üzere eve gittiğinde, evde Birkan ve Gülay Göktepe'yi buldu. Volkan Göktepe'yi ise karşı binadaki evinde bilekleri kesilmiş halde baygın buldu. Yanındaki intihar notunda, "İyi bir adam olamadım, evliliğim yıkıldı. Yaşlı anneanneme bile bunu yapabildim. Diğer tarafta bunu halledeceğim" ifadeleri dikkat çekti. Ancak yapılan incelemede, intiharın girişiminin "öldürücü nitelikte olmadığı" ve bir aldatmaca olduğu değerlendirildi.