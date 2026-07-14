SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump duyurdu: Hürmüz Boğazı İran hariç gemi trafiğine açık

Son dakika haberleri...
ABD - İran arasında savaşın yeniden başlamasıyla bölgede patlama sesleri yeniden yükseliyor. ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatan Tahran yönetimi, "Saldırılara karşılık vereceğiz" diyerek tehditte bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump ise, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, Hürmüz'ün İran hariç gemi trafiğine açık olduğunu söyledi.
İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD Başkanı Donald Trump, “İran’da sıra elektrik santrallerinde” diyerek açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında “İran’ı yarın vuracağız, yarından sonra da vuracağız. Haftaya onlar için çok kötü olacak. Sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek.” İfadelerine yer verdi.
İran Ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'ne kamikaze İHA'lar ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını söyledi.
Devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne (YJC) konuşan Garibabadi, ABD ile mutabakata rağmen yeniden alevlenen savaşı değerlendirdi. Garibabadi, ABD'nin İslamabad Mutabakat Zaptı olarak adlandırılan ve 14 Haziran'da varılan mutabakatı askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "ABD, mutabakatın tüm altyapısını ve temel çerçevesini parçaladı." dedi. İran'ın ABD'ye askeri karşılıklar verdiğini ve vermeye devam edeceğini aktaran Garibabadi, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor. Şu anda hakkında konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı. ABD, mutabakat zaptını ihlal etmek konusunda her şeyi yaptı. Hiçbir ülke İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememelidir." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'daki teknik heyet görüşmelerinde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri konusunda yeni rota önerdiklerini belirtti.
Garibabadi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'daki teknik heyet görüşmelerinde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri konusunda yeni rota önerdiklerini söyleyen Garibabadi, ülkesinin, Umman karasularındaki gemilere saldırı düzenlemesini "savaş koşulları" ile ilişkilendirdi. İran'ın kendi karasularını kontrol ettiğini belirten Garibabadi, ancak kıyıdaş ülke olan Umman'ın karasularını da güvenlik ve emniyet açısından izlemeleri gerektiğini savundu. Garibabadi, Umman'ın gemi geçişleri için önerdiği rotanın ise İran için kabul edilemez olduğunu ifade etti.
ABD ordusu, İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
ABD'nin İran'ın güneybatısında Basra Körfezinde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine saldırı düzenlediği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati konuya ilişkin bilgi verdi. Hayati, ABD'nin Ahvaz kentinin bir kaç noktasına saldırısı düzenlediğini söyledi.
Öte yandan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusunda da 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi. Saldırılar sonucu yaralanma veya can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail ve Lübnan heyetleri, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği topraklardan kademeli olarak çekilmeye başlamasını görüşmek üzere İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya geldi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın askeri gücünün büyük bir kısmını yok edildiğine dair açıklamalarına yanıt verdi. Pezeşkiyan, "Onların söylemleri devam ediyor ama asıl soru şu: Savaş alanında hedeflerine ulaştılar mı? Ülkemizi parçalamaya kalkışanların eylemleri sonuçta neye yaradı? Vatanımızın her bir karış toprağını savunacağız" dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt’te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Bildiride, Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssünde içerisinde uçak parçaları ve silah bulunan bazı depolar ile Kuveyt’teki Ali Al-Salem Hava Üssü’nde yer alan MQ9 insansız hava aracı (İHA) rampalarının İHA ile hedef alındığı belirtildi.
Söz konusu saldırıların, ABD’nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırıları devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına müsaade edilmeyeceği tehdidinde bulundu.
İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bahreyn, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak bir kez daha halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulundu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yerlere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi. Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de "sivilleri hedef alan sistematik saldırgan tutumunu" sürdürdüğü kaydedilmişti. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edilmişti.
ABD Başkanı Trump: "İran'a anlaşma için bir şans verdim. İlk saldırıyı onlar düzenledi ve bu büyük bir hataydı"
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Beyrut yönetimiyle imzaladıkları çerçeve anlaşması kapsamında Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilme konusunda adım atmaya hazır olduklarını söyledi.
Lübnan ile İsrail heyetleri arasında Roma'da yapılan görüşmelerin İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilmesini içeren mutabakatın hayata geçirilmesine katkı sunmasını beklediklerini belirten Saar sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu iki pilot bölgeyi uygulamaya geçirmek için adım atmaya hazırız. Roma'daki müzakere turunun süreci hızlandıracağını umuyor, hatta buna inanıyorum."
ABD'nin İran'ın Kiş Adası'ndaki su ve elektrik üretim tesisi çevresini hedef alan saldırıları sonucu elektrik üretim ünitelerinde hasar meydana geldiği bildirildi.
ABD saldırısına hedef olan su ve elektrik üretim tesisindeki hasarın boyutunun uzman ekipler tarafından incelendiği belirtilen açıklamada, incelemelerin ardından gerekli görülmesi halinde bazı elektrik üretim ünitelerinin bakım ve onarım amacıyla geçici olarak devre dışı bırakılabileceği ifade edildi.
Oluşan hasar nedeniyle adada geçici ve planlı elektrik kesintilerinin uygulanmasının kaçınılmaz olduğu, kesinti programının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Umman, ülke açıklarında hedef alınan "Mombasa B" isimli petrol tankerinde 6 kişinin yaralandığı ve mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu.
Saldırıya maruz kalan petrol tankerinde 21 kişiden oluşan mürettebatın tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin yaralı olduğu bilgisi verildi.
Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması için tüm taraflarla işbirliğini sürdürdüklerini açıklamıştı.
İran basını: "Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu"
Kuveyt ordusu, ülke hava sahasında tespit edilen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda ülkenin hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Saldırının kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığına işaret edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, Hürmüz'ün İran hariç gemi trafiğine açık olduğunu söyledi.
Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alacağı ödemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin daha önce duyurduğu yüzde 20 ödemeyi, Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım" dedi.