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Giriş Tarihi: 23.07.2026 19:13 Son Güncelleme: 23.07.2026 19:28

SON DAKİKA | ABD'den İran'a yeni tehdit! Trump duyurdu: Karar vermeye çok yakınım

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çatışmalara ilişkin, "Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım" dedi.

SON DAKİKA | ABD’den İran’a yeni tehdit! Trump duyurdu: Karar vermeye çok yakınım
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Son dakika haberleri... ABD-İran savaşında tansiyon giderek tırmanıyor. ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklama bölgedeki gerilimi had safhaya taşıdı. İran'a yönelik tehdit dolu mesajlar gönderen Trump, Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım" dedi."

İşte ABD-İran savaşında dakika dakika gelişmeler...

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19:13

"HİÇ OLMADIĞI KADAR BÜYÜK BİR SALDIRI PLANLIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak" düşündüğü iddia edildi.

Axios haber sitesine konu hakkında demeç veren Trump'ın, İran'a karşı şubat sonunda başlattığı "Destansı Öfke Operasyonu"ndan daha büyük saldırılara hazır olduğu öne sürüldü.

Buna göre, Trump, İran'a yönelik "büyük çaplı muharebe operasyonlarını" yeniden başlatmayı "ciddi olarak" düşündüğünü ancak konu hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi.

Trump, "Büyük bir saldırıyı düşünüyorum, daha önce hiç olmadığı kadar büyük. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik olası saldırılara İsrail'in "isterse 2 dakika içerisinde katılacağını" savunan Trump, bu hususta "kimseye ihtiyaç duymadıklarının" altını çizdi.

Trump, İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının "sonuçları" olacağını belirterek, İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti.

İran tarafının "müzakere etmek istediğini ancak şu anda anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını" savunan Trump, "Henüz yeterince acı çekmediler." dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da olacağını ve yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katılacağını aktararak, "Bibi (Netanyahu) ile ilişkilerimiz çok iyi. Eğer buradaysa onunla görüşürdüm." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında bilgi sahibi 2 ABD'li yetkili de İran'a saldırı hususunda ABD ordusuna henüz bir emir verilmediğini aktardı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ABD #İRAN #DONALD TRUMP

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SON DAKİKA | ABD'den İran'a yeni tehdit! Trump duyurdu: Karar vermeye çok yakınım
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