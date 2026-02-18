SON DAKİKA: Adana merkezli 10 ilde dev operasyon! ’Son reçete’ ile ilaç çetesi çökertildi! Meğer ’dublör hasta’ yöntemiyle...

10 İLDE ŞAFAK BASKINI: "SON REÇETE" OPERASYONU BAŞLATILDI
Adana, İzmir, Konya, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Muğla, Batman, Osmaniye ve Mardin olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, organize bir şekilde hareket eden ilaç çetesi hedef alındı. Operasyon sonucunda 69 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve binlerce kutu ilaç ele geçirildi.
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İHANET: DOKTOR, ECZACI VE HEMŞİRELER İŞİN İÇİNDE
Zanlıların kimlikleri belirlendiğinde şebekenin profesyonelliği ortaya çıktı. Çetenin içerisinde devlet hastanesinde görevli doktorlar, hemşireler, eczane sahipleri ve ecza deposu çalışanlarının bulunduğu saptandı. Şüphelilerin, para karşılığında temin ettikleri kimlik numaraları üzerinden sahte reçeteler düzenledikleri ve bu yolla temin edilen antibiyotik, insülin ve uyuşturucu etkili (kırmızı/yeşil reçeteli) hapları piyasaya sürdükleri belirlendi.
ŞEYTANİ PLAN: "DUBLÖR HASTA" KULLANARAK RAPOR ALDILAR
Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise "dublör hasta" yöntemi oldu. Şebeke üyelerinin, Hepatit C gibi ciddi hastalıkları olan kişileri hastaneye götürerek onların kan ve idrar örneklerini sağlıklı kişilerin adına verdikleri tespit edildi. Bu sayede, aslında hasta olmayan kişilere sahte raporlar düzenlendi. Bu usulsüz raporlarla devletten alınan yüksek maliyetli ilaçlar, hem yurt içinde uyuşturucu bağımlılarına hem de yurt dışına illegal yollarla satıldı.
MİLYONLUK VURGUN: 87 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden ve aralarındaki para akışını "borç-alacak ilişkisi" olarak tanımlayan şüphelilerin savunmaları sonuçsuz kaldı. Adliyeye sevk edilen 69 kişiden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 87 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir koydu. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ise kamunun uğratıldığı devasa zararın tam miktarını belirlemek için müfettiş incelemelerini sürdürüyor.