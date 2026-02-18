SON DAKİKA: Adana merkezli 10 ilde dev operasyon! ’Son reçete’ ile ilaç çetesi çökertildi! Meğer ’dublör hasta’ yöntemiyle...

ŞEYTANİ PLAN: "DUBLÖR HASTA" KULLANARAK RAPOR ALDILAR

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise "dublör hasta" yöntemi oldu. Şebeke üyelerinin, Hepatit C gibi ciddi hastalıkları olan kişileri hastaneye götürerek onların kan ve idrar örneklerini sağlıklı kişilerin adına verdikleri tespit edildi. Bu sayede, aslında hasta olmayan kişilere sahte raporlar düzenlendi. Bu usulsüz raporlarla devletten alınan yüksek maliyetli ilaçlar, hem yurt içinde uyuşturucu bağımlılarına hem de yurt dışına illegal yollarla satıldı.