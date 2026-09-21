SON DAKİKA | Adana’da 5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem; Mersin, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.