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Giriş Tarihi: 21.09.2026 04:22 Son Güncelleme: 21.09.2026 04:48

SON DAKİKA | Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02 sularında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre iller Mersin, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

AA
SON DAKİKA | Adana’da 5 büyüklüğünde deprem
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SON DAKİKA | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem; Mersin, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

#ADANA #AFAD DEPREM

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SON DAKİKA | Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
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