SON DAKİKA… Adana’da dolmuş şoförü Serkan Tecirli küfür kavgasında dehşeti yaşadı: Tek darbe ile kör kaldı: O anlar kamerada!

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'

Gözünü kaybetmesine neden olan Mesut Y.'nin, hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten Tecirli, "Duruşma sırasında kendimi savunmama bile müsaade edilmedi. Artık mahkemeye karşı güvensizliğim de var. Kötü bir şey yapılıyorsa; toplumun görevi bunu engellemektir. Küfür de kötü bir şey. Ben bunu engellemek istedim. Şimdi açık cezaevinde gibiyim, ceza çekiyorum. Aramızda düşmanlığın olmaması isteniyorsa adil bir karar verilmeli. Çevresindekilere bu davadan bir şey çıkmayacağını söylüyormuş. Bu davadan bir şey çıkmazsa aramızdaki düşmanlık nasıl bitecek? Tutuklanıp, cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.