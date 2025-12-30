SON DAKİKA: Adana’da kan donduran vahşet! 4 aylık kin cinayetle bitti! Arkadaşını katletti: Hazmedemedim

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saat 03.00 sularında meydana gelen olayda, arkadaşlık bağı husumete dönüşen iki gencin tartışması kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Fatih Bulut, yanına sevgilisi ve arkadaşlarını da alarak, aralarında husumet bulunan 21 yaşındaki Veli Arslandağ'ın evinin önüne gitti. Apartman girişinde karşılaşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.
SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI
Arbede sırasında öfkesine hakim olamayan Fatih Bulut, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla arkadaşı Arslandağ'a ateş açtı. Karın, bacak ve boyun bölgesinden ağır yaralanan talihsiz genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler, vurdukları Arslandağ'ı kendi araçlarına bindirerek yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ancak ameliyata alınan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OTOYOLDA FİLM GİBİ OPERASYON
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastaneye yaralı getiren Büşra K., Ömer Faruk K. ve Barış Y.'yi anında gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Fatih Bulut'un ise bir arkadaşının yardımıyla TAG Otoyolu üzerinden kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Polisin titiz takibi sonucu zanlı ve ona yardım eden Engin D., Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen nefes kesen bir operasyonla, araçlarının önü kesilerek yakalandı. Araçta yapılan aramalarda cinayet aleti olan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
"DÖVDÜ VE KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM YAPTI"
Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Fatih Bulut, olay arkasındaki "intikam" duygusunu açıkça dile getirdi. Bulut ifadesinde, "Veli, yaklaşık 4 ay önce beni sebepsiz yere dövmüştü. Ayrıca sosyal medya üzerinden hakkımda küfürlü paylaşımlar yapıyordu. Bu durumu bir türlü hazmedemedim. Konuşmak için yanına gittiğimde bana saldırınca kendimi korumak için ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenildi.
5 ŞÜPHELİ BİRDEN DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA
Adliyeye sevk edilen Fatih Bulut ile birlikte olaya karıştığı ve zanlının kaçmasına yardım ettiği belirlenen diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana emniyeti, olayla ilgili geniş çaplı incelemesini sürdürüyor.