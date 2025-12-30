SON DAKİKA: Adana’da kan donduran vahşet! 4 aylık kin cinayetle bitti! Arkadaşını katletti: Hazmedemedim

OTOYOLDA FİLM GİBİ OPERASYON

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastaneye yaralı getiren Büşra K., Ömer Faruk K. ve Barış Y.'yi anında gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Fatih Bulut'un ise bir arkadaşının yardımıyla TAG Otoyolu üzerinden kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Polisin titiz takibi sonucu zanlı ve ona yardım eden Engin D., Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen nefes kesen bir operasyonla, araçlarının önü kesilerek yakalandı. Araçta yapılan aramalarda cinayet aleti olan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.